Verona, caso covid. Stasera match con Juve

(Adnkronos)

Un caso di covid nel Verona a poche ore dalla sfida con la Juventus, in programma stasera per la 24esima giornata della Serie A. "Verona - Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto 'gruppo squadra' è risultato positivo al Covid-19. L'intero 'gruppo squadra' seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario", rende noto il club scaligero. Il comunicato non specifica che il caso covid riguardi un giocatore, un membro dello staff tecnico o un'altra figura. Il protocollo prevede la creazione di una 'bolla' fino al match, in programma alle 20.45.