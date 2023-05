Verona, infortunio per Lazovic

Out anche Lasagna, il comunicato del club

Non arrivano buone notizie sul fronte Verona in vista della gara decisiva contro l'Empoli. Servono tre punti alla squadra di Zaffaroni per credere ancora alla salvezza dopo la sconfitta rimediata a Bergamo.

Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno, pero', di uno dei suoi uomini migliori. Darko Lazovic si è fermato, per l'esterno una lesione di basso grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra che molto probabilmente lo terrà out per le ultime due partite di campionato.

Si ferma anche Lasagna per un sovraccarico al soleo della gamba destra.

Ecco il comunicato ufficiale del club: "Oggi, martedì 23 maggio, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche. Il calciatore Darko Lazovic, uscito per infortunio durante l'ultima partita di campionato giocata contro l'Atalanta, ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra.

Il calciatore Kevin Lasagna ha riportato un sovraccarico al soleo della gamba destra. Domani, mercoledì 24 maggio, è in programma una seduta di allenamento mattutina".

Per la gara contro l'Empoli, probabile a questo punto il ritorno di Faraoni sulla fascia, con Verdi e Ngonge in appoggio all'unica punta Djuric.

Fantacalcio.it per Adnkronos