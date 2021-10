Versace ed EuroItalia rinnovano partnership fino al 2036

Versace e EuroItalia, brand italiano di cosmetici e fragranze, hanno rinnovato la partnership che li legava dal 2005 fino al 2036, cioè per altri 15 anni. Come spiega la Capri holdings in una nota, l'accordo non riguarderà solo il brand fondato da Gianni Versace, ma anche Michael Kors, altro brand gestito del gruppo americano. Per Michael Kors, Euroitalia sarà licenziatario mondiale delle fragranze per uomo e donna per 15 anni.

John D. Idol, presidente e amministratore delegato di Capri Holdings, ha spiegato: "Siamo lieti di estendere la partnership di Versace con EuroItalia, un rapporto iniziato nel 2005 e che ha portato ad uno dei più grandi business di fragranze di lusso al mondo. EuroItalia è un partner prezioso e siamo sicuri che insieme continueremo a raggiungere il successo nel settore dei profumi. Siamo anche entusiasti di espandere la portata del nostro accordo con EuroItalia per includere Michael Kors. Crediamo che ci sia un grande potenziale per sviluppare e far crescere ulteriormente il business delle fragranze Michael Kors e non vediamo l'ora di collaborare con EuroItalia per progettare prodotti di fragranze che continuino a risuonare con i nostri consumatori in tutto il mondo".

Soddisfazione anche per EuroItalia. "Siamo orgogliosi del successo del business dei profumi di Versace e siamo lieti di continuare la nostra partnership - ha detto il presidente Giovanni Sgariboldi - Siamo entusiasti di entrare in questa nuova partnership con Michael Kors, uno dei marchi di lusso americani più prestigiosi al mondo".