Verso il nuovo digitale, dove si cambia dal 9 febbraio

Lo switch off definitivo dovrebbe avvenire entro il 2023

Continua il passaggio al nuovo digitale terrestre al nuovo standard di trasmissione. Lo switch off definitivo dovrebbe avvenire entro il 2023. Si chiama refarming ed è lo spegnimento di alcuni ripetitori TV per liberare le frequenze e consegnarle agli operatori telefonici, che le useranno per la rete 5G. Dal 9 febbraio tocca al Veneto, Lombardia (solo provincia di Mantova), Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna (tranne la provincia di Piacenza). Interessati oltre 10 milioni di italiani.