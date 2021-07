Verso il picco del caldo, ma giovedì temporali violenti con grandine al Nord

Caldo record, ecco il picco. Tra oggi e domani, mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, si raggiunge l'apice della seconda ondata di caldo africano con temperature altissime. Le giornate più bollenti risulteranno quelle di mercoledì 7 luglio e giovedì 8 luglio, ma non mancheranno forti temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per quanto riguarda le temperature i valori massimi al Nord raggiungeranno 36-37°C su Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia (rispettivamente con Mantova, Rovigo, Bologna e Forlì), fino a 38°C al Centro (come nelle Marche e nelle zone interne della Toscana, 35°C invece a Roma) e punte di 41-42°C al Sud (come a Foggia, Taranto, Matera, Siracusa e Catania). Tutto questo caldo non farà altro che dare energia ai temporali che giovedì scoppieranno diffusi al Nord. Gran parte delle regioni a Nord del Po verranno raggiunte da rovesci temporaleschi a tratti molto forti e con rovinose grandinate (come a Milano, Torino, Lecco) e in casi più rari anche trombe d’aria. Successivamente l'alta pressione dovrebbe tornare più forte, garantendo le giornate di venerdì e sabato prevalentemente soleggiate.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 7. Al nord: peggiora sulle Alpi con temporali, possibili anche su medio/alte pianure del Nordovest. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: tanto sole e caldo africano.

Giovedì 8. Al nord: peggiora su tutte le regioni a Nord del Po con temporali molto forti. Al centro: a tratti nuvoloso, ma molto caldo. Al sud: soleggiato con clima bollente.

Venerdì 9. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: sole prevalente, meno caldo. Al sud: soleggiato, ancora molto caldo.

Weekend con sole prevalente e clima caldo, non eccessivo.