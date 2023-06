Verso: il ristorante bistrot con l’eccellenza del gusto e il fascino della storia

L’Amministratore Giampiero Depalma racconta la filosofia di lavoro della sua realtà, viva in ogni momento della giornata: “Offriamo alle persone delle esperienze da condividere. La formazione e l’aggiornamento continuo generano qualità ed eccellenza in ogni settore”

Conversano (Ba), 26 giugno 2023. Il settore della ristorazione, dopo il difficile periodo di Pandemia, è tornato a rappresentare l’emblema del piacere di stare insieme. Un piacere che oggi non riguarda soltanto la ricerca dell’ottimo cibo, ma anche il desiderio di vivere delle vere e proprie esperienze da poter condividere, come spiega Giampiero Depalma, Amministratore del ristorante bistrot Verso: «Oggi le persone vogliono sentirsi a casa. La qualità, dunque, non riguarda più soltanto ciò che si serve a tavola, ma ha a che fare con il confort degli ambienti. La gente cerca esperienze di relax che regalino momenti di evasione dalla routine quotidiana».

Un relax che realtà come Verso sono in grado di offrire in ogni momento della giornata, dalla colazione al pranzo, fino ad aperitivi e cene: «Ogni ambiente è pensato per un momento differente. L’angolo bar per le colazioni e la pasticceria, la zona bistrot per gli aperitivi, la sala ristorante nella quale presentiamo un menù che riserva ogni giorno sorprese», segno di una cucina i cui sapori sono il risultato di una ricerca quotidiana.

Ricercatezza che, nel caso di Verso, riserva sorprese anche grazie alla storia dei suoi locali, la cui bellezza offre esperienze di degustazioni uniche:«Nella parte più antica del palazzo abbiamo realizzato una cantina, arredata intorno a un pluviale in cotto del ‘600, dove offriamo degustazioni di vini per pochi intimi, i quali possono assaporare, oltre che il gusto del calice, anche la storia del luogo».

Un’esperienza di fascino che i professionisti di Verso sono in grado di far vivere ovunque nelle più suggestive location della Puglia, grazie al servizio di banqueting. «A partire dalla scelta del luogo, passando per ogni dettaglio di allestimento, l’obiettivo è quello di offrire, a chi organizza e agli invitati, un evento unico, coronato dai sapori della nostra cucina che allestiamo sul posto».

Professionalità del personale, cura dei dettagli, attenzione a ogni esigenza della clientela. Sono questi gli ingredienti che portano all’eccellenza realtà come Verso, in un settore in cui, oggi più che mai, è vietato improvvisarsi. «La liberalizzazione delle licenze permette a chiunque di aprire un’attività – spiega Depalma – Naturalmente per portarla avanti servono esperienza, competenza, aggiornamento continuo».

Non a caso una delle caratteristiche che distingue Verso dal punto di vista della qualità è la formazione continua offerta al personale in ogni settore di competenza. «È grazie a questa nostra impostazione che offriamo anche consulenza a chi vuole aprire nuove attività, guidando le persone in un percorso di avvio e di organizzazione della gestione».

Offrire l’eccellenza del gusto, regalare esperienze, divulgare professionalità. Elementi che trovano in Verso un minimo comune denominatore sempre vivo nella passione quotidiana che coinvolge. Che alimenta il desiderio di vivere in compagnia momenti indimenticabili.

