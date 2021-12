Verstappen campione del mondo: "Con Red Bull per sempre"

"E' incredibile, ci ho provato per tutta la gara, ho sempre continuato a lottare ed ho avuto l'occasione all'ultimo giro. E' una follia, pazzesco, non so cosa dire". Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull cerca le parole giuste dopo l'incredibile trionfo nel Gp di Abu Dhabi, vinto con un sorpasso all'ultimo giro ai danni della Mercedes di Lewis Hamilton. "I ragazzi del mio team meritano il titolo e li adoro. Quest'anno è stato incredibile. Finalemente c'è stata un po' di fortuna anche per me, è stata davvero folle", dice riferendosi all'ingresso decisivo della safety car in pista. "Devo ringraziare tanto il mio compagno di team Checo (Perez) perché ha guidato con il cuore oggi, è stato un grande lavoro di squadra ed è uno straordinario compagno", dice l'iridato.

"Un messaggio al mio team? Sanno che io li adoro e spero che potremo continuare insieme per 10-15 anni, non c'è alcun motivo per cambiare, io voglio restare per il resto della vita e spero che me lo permettano, sono felicissimo. Il nostro obbiettivo era vincere il campionato e ci siamo riusciti", aggiunge.