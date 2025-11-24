Si è tenuto a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla Legge di Bilancio 2026, un incontro definito “costruttivo” dalle fonti governative ma che non ha ancora sciolto tutti i punti critici. Attorno al tavolo erano presenti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Maurizio Lupi, Maurizio Leo e i Presidenti dei Gruppi parlamentari di Maggioranza del Senato. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi più delicati della manovra. Sul fronte degli affitti brevi sembra prevalere la linea che conferma la cedolare secca al 21% per chi possiede fino a tre immobili, mentre per i grandi proprietari scatterebbe l’aumento al 26%, una soluzione sostenuta da Forza Italia e Lega per tutelare chi affitta una sola abitazione. Si è discusso anche dell’ISEE e della prima casa, con l’ipotesi di innalzare la soglia di esclusione dal calcolo da 91.500 a 100.000 euro, e in alcune città metropolitane persino fino a 120.000, per ampliare la platea di famiglie che possono accedere alle agevolazioni.

Un altro capitolo riguarda le imprese e il sistema bancario: la Lega propone un aumento dell’Irap dello 0,5% per i grandi istituti, mentre resta aperto il confronto sul regime fiscale dei dividendi. Sul tavolo anche una misura innovativa, una tassa agevolata del 12,5% per chi rivaluta oro fisico entro il 2026, con un gettito stimato fino a due miliardi di euro. Forza Italia ha ottenuto la conferma dell’iperammortamento per favorire gli investimenti delle aziende.

Gli emendamenti presentati sono oltre 5.700, ma la maggioranza ha già selezionato quelli considerati prioritari. Tra questi spiccano proposte controverse come il condono edilizio, sostenuto da Fratelli d’Italia ma osteggiato dalla Lega, che rilancia invece il silenzio-assenso per le pratiche edilizie. Il clima resta collaborativo, ma non mancano divergenze: Giorgia Meloni ha ribadito la linea del rigore per non alterare i saldi della manovra, mentre Tajani sembra aver ottenuto aperture su affitti brevi e iperammortamento.

Un nuovo vertice è previsto la prossima settimana, prima della partenza della premier per il G20 in Sudafrica. L’obiettivo è chiudere l’accordo politico sugli emendamenti “bandiera” e consentire alla Commissione Bilancio del Senato di completare i lavori entro fine mese, evitando il rischio di esercizio provvisorio.