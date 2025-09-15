Vertice Ministri della Difesa E5 a Londra

Si è svolta a Londra la quinta riunione del formato E5 dei Ministri della Difesa di Italia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e con la partecipazione del Ministro della Difesa ucraino. Guido Crosetto, nel corso del suo intervento al vertice ha ribadito il sostegno a Kiev e il rafforzamento della cooperazione europea sulla difesa: “Oggi abbiamo confermato la volontà a rafforzare il pilastro europeo della NATO che resta centrale e a riaffermare il sostegno all’Ucraina il cui futuro è parte fondamentale della sicurezza europea”. Per questi importanti traguardi il Ministro della Difesa italiano ha sottolineato che “serve una deterrenza credibile che includa cyberdifesa, difesa aerea e missilistica integrata, aumento della forza terrestre, rafforzamento della tecnologia spaziale e sottomarina”. Crosetto ha anche ricordato “l’urgenza di investire nelle nuove tecnologie anche attraverso la definizione di un percorso per creare strutture comuni in settori diversi come la ricerca e l’approvvigionamento di materie prime critiche”.

Comunicato della Difesa