Vertice Ministri della Difesa E5 a Londra

15 settembre 2025 | 16.24
Redazione Adnkronos
Si è svolta a Londra la quinta riunione del formato E5 dei Ministri della Difesa di Italia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e con la partecipazione del Ministro della Difesa ucraino. Guido Crosetto, nel corso del suo intervento al vertice ha ribadito il sostegno a Kiev e il rafforzamento della cooperazione europea sulla difesa: “Oggi abbiamo confermato la volontà a rafforzare il pilastro europeo della NATO che resta centrale e a riaffermare il sostegno all’Ucraina il cui futuro è parte fondamentale della sicurezza europea”. Per questi importanti traguardi il Ministro della Difesa italiano ha sottolineato che “serve una deterrenza credibile che includa cyberdifesa, difesa aerea e missilistica integrata, aumento della forza terrestre, rafforzamento della tecnologia spaziale e sottomarina”. Crosetto ha anche ricordato “l’urgenza di investire nelle nuove tecnologie anche attraverso la definizione di un percorso per creare strutture comuni in settori diversi come la ricerca e l’approvvigionamento di materie prime critiche”.

Comunicato della Difesa

Vertice Ministri della Difesa E5 Londra Italia Francia Germania Polonia
