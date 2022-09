Vescovo Ventimiglia: "Meloni? Nessun rischio fascismo"

Non vede rischi di un ritorno al fascismo con la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, è contento che una donna per la prima volta diventerà presidente del Consiglio e ritiene un "ottimo segnale" se nella vittoria di Giorgia Meloni e di FdI hanno effettivamente inciso la difesa di valori legati alla difesa della vita e della famiglia formata da un uomo e una donna. Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo mons. Antonio Suetta, in una intervista all’Adnkronos, analizza l’esito delle elezioni politiche e le conseguenze che ne potrebbero derivare. E dice con chiarezza che avere agitato, da parte della sinistra, il pericolo di un ritorno al fascismo con la vittoria della Meloni non ha pagato.

La vittoria della destra , un voto di protesta o c’è dell’altro? "Io - osserva mons. Suetta - ho fiducia che il voto non sia mai un voto di protesta ma il più possibile consapevole partecipazione alla vita politica nella condivisione del desiderio del bene comune di cui oggi- visto il panorama internazionale - c’è sempre bisogno. Ci sarà qualcuno che magari ha fatto una scelta orientata a determinati partiti politici perché ritenuti più consoni alle proprie convinzioni culturali. Il motivo della scelta spero sia stato quello di intravedere nel tipo di società delineato, nel tipo di proposte fatte nei vari ambiti per rintracciare la giusta prospettiva di attenzione ai problemi". La lotta per lo ius scholae, la battaglia per il ddl Zan, i temi legati al fine vita, non hanno fatto breccia negli italiani? "Questi argomenti- osserva il vescovo di Ventimiglia-Sanremo - eticamente sensibili, per me di grande importanza, certamente marcano nelle varie formazioni politiche una significativa differenza e certo sono sicuro che all’interno del popolo italiano che si è espresso nel voto molti abbiano scelto anche in riferimento a questo. Forse magari non la maggior parte, ma nella misura in cui ha inciso credo sia un ottimo segnale".

Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, con l’Adnkronos, riflette anche sul crescente astensionismo. Segno che gli italiani non hanno più fiducia in nessuno, menefreghismo o gesto fatto a ragion veduta? "lo - osserva Suetta - lo interpreto come un giusto richiamo rivolto alla politica stessa ad essere maggiormente attenta e conseguente alle scelte che il popolo esprime perché la disaffezione credo che in parte derivi anche dal fatto che molte volte nelle consultazioni elettorali il popolo ha espresso un orientamento e poi per i meccanismi della burocrazia e delle varie alchimie di Palazzo alla fine ha ottenuto qualcosa d’altro. Credo invece che nelle riforme auspicate, anche in ordine alla attenzione del Pnrr, ci sia anche una adeguata risposta a questa giusta necessità del popolo, quando viene interpellato, che poi venga effettivamente ascoltato nella risposta che ha dato. Se si forza per diverse ragioni questo giusto rapporto la disaffezione credo sia inevitabile".

C’è il rischio di un ritorno al fascismo alla luce del voto? E’ stato controproducente parlare del pericolo di un ritorno al fascismo con la vittoria della destra? "Purtroppo - premette il vescovo Suetta - abbiamo affrontato una campagna elettorale insufficiente rispetto ai temi importanti e urgenti, ed eccessivamente sbilanciata in una critica della parte avversaria, e, in taluni casi, nel tentativo di delegittimare l’avversario. Questo è molto negativo in un contesto democratico perché è naturale che ci sia un avversario politico, che non è un nemico, ma una parte che rappresenta convinzioni e istanze diverse e quindi si ingaggia un confronto che, se è acceso sui temi è buona cosa, ma quando scade nel tentativo di delegittimare o creare paure diventa un gioco negativo che toglie anima alla democrazia. La disaffezione credo dipenda anche da questo stile". Insomma, non c’è un rischio fascismo con la vittoria della Meloni e di FdI? "Io penso non ci sia. La nostra Repubblica , la Costituzione, le nostre istituzioni sono talmente consolidate e custodite in un giusto equilibrio di organizzazione che il fascismo e ogni altra forma di deriva assolutistica è a mio parere scongiurato. Il limite è tacciare di fascismo semplicemente il fatto che uno abbia idee diverse su questa o quella tematica".

Per la prima volta ci sarà una donna premier. E viene espressa dal centro destra. "Il problema non è mettere un uomo o una donna ma una persona idonea. Se poi - osserva il vescovo di Ventimiglia - in questa congiuntura una formazione politica ha fatto una proposta ritenuta buona dalla maggior parte di coloro che si sono espressi col voto, questo ha portato alla probabilità, per ora, che sia una donna il primo ministro del nostro Paese. Da una parte dico che è giusto vederla come una cosa normale, dall’altra parte se ci sarà davvero la prima donna premier questo a me personalmente fa piacere".