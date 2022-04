Vezzali: "Importante usare Pnrr per coinvolgere Federazioni'

"Coni non chiamato al tavolo per Pnrr? Sono soddisfatta per la partecipazione all'avviso a farlo, abbiamo avuto la piena totalità di richieste a partecipare, il 91% delle federazioni. Io vengo da un mondo olimpico e sono cosciente del fatto che molte federazioni non hanno a disposizione un centro tecnico di alto livello ma devono trovare location sul territorio. Era importante usare il Pnrr anche per coinvolgere le federazioni che sono il cuore dello sport in Italia". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali all'evento sportivo 'Il Foglio a San Siro'.