Torna l’atteso appuntamento di tutti i bambini e, soprattutto per coloro che si trovano ricoverati nei reparti ospedalieri. “Natale con la Fise”, è un’iniziativa della Federazione Italiana Sport Equestri dedicata ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani e ai bambini a cui donare un sorriso. La nota mascotte Tony il Pony in versione “Babbo Natale” e la conduttrice televisiva Veronica Maya, madrina di questa giornata, hanno fatto visita ai piccoli ricoverati, portando in dono tanti regali raccolti dalla Fise. Per questa VI edizione del “Natale con la Fise” i prossimi appuntamenti saranno nelle città di Milano, Ancona, Napoli e Reggio Calabria.

Martedì 13 dicembre sarà il momento della visita all'Ospedale Salesi di Ancona, venerdì 16, Tony il Pony sarà all' ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, mentre domenica 18 arriverà a Napoli. Mercoledì 21 dicembre l'ultimo appuntamento al Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria.

Nel 2021 “Natale con la Fise” ha collezionato più di 500 regali raccolti grazie alla generosità di tesserati e sponsor e al supporto di numerosi testimonial vicini alla FISE che hanno raccontato l’iniziativa sui propri canali social (solo alcuni di loro, tra cavalieri e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: Anna Cavallaro, Costanza Laliscia, Riccardo Pisani, Carlo Molfetta, Savino Zaba, Giorgio Borghetti, Veronica Maya, Carolina Rey, Carlotta Mantovan, Marco di Buono). Quest’anno sono già molti i campioni della Federazione e i personaggi del mondo dello sport, spettacolo e televisione che si sono resi disponibili a partecipare all’ormai tradizionale progetto solidale della Fise, un’esperienza unica che parla di condivisione e che lascia nel cuore di tutti i coinvolti un’emozione indelebile.