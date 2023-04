Via alla partnership tra Università degli Studi Link e American Chamber of Commerce in Italy

Il rettore, Carlo Alberto Giusti, e il presidente dell’ateneo, Pietro Luigi Polidori, sono volati a New York per una fitta serie di incontri

Roma, 26 aprile 2023. L’Università degli Studi Link siglerà nelle prossime settimane un accordo di partnership con l’American Chamber of Commerce in Italy (Amcham), l'organizzazione no-profit fondata nel 1915 con lo scopo di agevolare gli scambi economici fra Italia e Stati Uniti d'America. Nei giorni scorsi il rettore dell’ateneo romano, Carlo Alberto Giusti, e il presidente, Pietro Luigi Polidori, sono volati a New York per partecipare a una tre giorni ricca di incontri istituzionali, che si è conclusa con il gala organizzato dalla Niaf, la National Italian American Foundation.

“L’università - ha spiegato Giusti - è il primo driver per lo sviluppo delle comunità. È per questo che gli atenei devono fare rete e cooperare costantemente, permettendo agli studenti di vivere esperienze internazionali in un continuo confronto. In questi giorni abbiamo incontrato i vertici accademici del Pratt Institute e della St. John’s University, con cui la Link ha siglato di recente un accordo di collaborazione per promuovere attività di carattere formativo, educativo e culturale. Abbiamo potuto visitare anche l’Italian Academic Center, lo spazio creato nel cuore della Cornell University che ospita i progetti di promossi da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Sapienza Università di Roma e Università degli Studi di Napoli Federico II”.

I dettagli sul protocollo d’intesa tra la Link e Amcham saranno resi noti in occasione dell’incontro previsto a Roma nelle prossime settimane.