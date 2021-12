Via annuncia la presentazione riservata di una bozza di dichiarazione di registrazione relativa all'offerta pubblica proposta

NEW YORK, 21 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Via ha annunciato oggi di aver presentato in forma riservata una bozza di dichiarazione di registrazione su modulo S-1 con la Securities and Exchange Commission ("SEC") relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle sue azioni ordinarie. Il numero di azioni da offrire e l'intervallo di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. La dichiarazione di registrazione dovrebbe entrare in vigore dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, in base al mercato e ad altre condizioni.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Eventuali offerte, sollecitazioni di offerte all'acquisto o vendita di titoli saranno effettuate in conformità con i requisiti di registrazione previsti dal Securities Act del 1933, e successive modifiche ("Securities Act"). Questo annuncio è rilasciato in conformità con la Norma 135 ai sensi del Securities Act.

