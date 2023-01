Via Appia a Roma patrimonio dell’UNESCO

La Via Appia ha iniziato il percorso per diventare un bene riconosciuto dall’Unesco. Con il nome completo di Via Appia – Regina Viarum, la strada consolare di 900 chilometri che collega Roma è candidata a entrare nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, di cui diventerebbe il 59esimo sito italiano: il progetto è promosso dal ministero della Cultura con il coinvolgimento di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, di 12 tra province e città metropolitane, 73 comuni, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, 15 parchi e 25 università italiane ed estere. Il 20 gennaio la prima decisione della Commissione Italiana dell'Unesco che valuterà il dossier scientifico che andrà poi a Parigi insieme al Piano di gestione del sito.