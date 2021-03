Via Crucis Papa su sagrato Basilica Vaticana

(Adnkronos)

Niente Via Crucis al Colosseo anche quest’anno per il Venerdì santo a causa dell’emergenza pandemica. Il Papa presiederà la tradizionale Via Crucis alle 21 come lo scorso anno dal Sagrato della Basilica Vaticana.

"La partecipazione dei fedeli - fa sapere il Vaticano- sarà limitata, nel rispetto delle misure sanitarie previste".