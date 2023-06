Via della Spiga Milano: “Galà sotto le Stelle” nella Regia Domus Borgo Sette Torri a Giovinazzo

Cultura, moda, arte ed enogastronomia locale nell‘iniziativa Charity a favore dell’associazione Unipancreas, organizzata dal brand dell’Alta Moda Sposa nella prestigiosa dimora

Bari, 20 giugno 2023. Sfilano sotto il cielo stellato di Giovinazzo con grande classe e tutte vestite in rosso le modelle del Defilè Haute Couture “Via della Spiga Milano” presso la residenza storica Regia Domus nel Borgo Sette Torri di San Martino. Rosso come la passione e l’amore che ha spinto a realizzare Il Galà Sotto le Stelle “Memorial Giuseppe Carlucci”, giunto alla terza edizione, iniziativa Charity di Via della Spiga Milano, brand dell’Alta Moda Sposa. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi in favore dell’Associazione Unipancreas sostenuta dal prof. Giovanni Butturini, presidente dell’Associazione e responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Epatobiliopancreatica dell'Ospedale "P. Pederzoli" - Casa di Cura Privata, Peschiera del Garda (Verona).

La serata ha visto confluire nello splendido insediamento rurale di origine medioevale costantinopolitana numerosi imprenditori e persone sensibili ai temi del bello e della filantropia; tra i presenti il giornalista ed anchorman Attilio Romita, l’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito e il professor Omar Galliani, docente presso l’Accademia di Brera, il quale ha donato una sua splendida opera con il volto di una donna sui colori del blu per l’asta di beneficenza che si è tenuta a fine serata.

“Abbiamo voluto unire solidarietà, cultura, moda, arte, bellezza ed enogastronomia locale – afferma Francesco De Gennaro, Ceo di Via della Spiga Milano e di Regia Domus e presidente Cultura e Turismo della Confimi Industria Puglia – Ed è proprio per ospitare eventi del genere che abbiamo deciso di acquistare e ristrutturare la storica e prestigiosa Villa Regia Domus, location ideale per sfilate ed appuntamenti culturali o di arte”.

All’ingresso gli ospiti sono stati accolti da un aperitivo con i prodotti delle aziende del territorio. Quindi si sono trasferiti sotto il gazebo accolti dalla FPM Chamber Trio, composta da Eliana de Candia al violino, Michele Fazio al pianoforte e Nicola Petruzzella, tenore e Direttore Artistico del Sodalizio. Dopo gli interventi dei relatori, si è svolta la cena sempre con piatti locali e che si è conclusa con la degustazione della “Passionata”, dolce tipico di Troia ed eccellenza del territorio.

Il brand “Via della Spiga Milano” nasce negli anni '20 da un’antica e pregiatissima sartoria milanese: tre generazioni d'arte, in uno studio nella famosa Via Della Spiga, nel quadrilatero della Moda.

Per informazioni si può consultare il sito https://www.viadellaspigamilano.it/