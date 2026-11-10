Via libera al nuovo decreto bollette, sale il livello di attenzione sugli attacchi hacker

Una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. È quanto prevede la nuova misura del Dl Bollette, approvata oggi dal Consiglio dei ministri, definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea e finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora.Sale il livello di attenzione sul fronte della guerra ibrida. L’attenzione del Governo si è attivata a seguito degli attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati. A tale proposito, si è svolta a Palazzo Chigi una riunione con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, il Ministro Francesco Lollobrigida, i vertici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e i direttori delle Agenzie di intelligence. Lo scenario emerso dai primi riscontri è abbastanza rassicurante: in Italia risultano coinvolte soltanto poche attività commerciali, a fronte delle migliaia presenti sul territorio. Le criticità riguardano principalmente apparecchiature dotate di sistemi di sicurezza obsoleti maggiormente esposte agli attacchi hacker via web. Nella nota di Palazzo Chigi viene inoltre dichiarato che al momento non si segnala alcun caso di rischio per la salute legato al fenomeno dello scongelamento alimentare. L’ACN ha comunque attivato un monitoraggio costante ed è pronta a trasmettere eventuali anomalie ai NAS dei Carabinieri. Il Governo punta ora a rafforzare la prevenzione, individuare i sistemi vulnerabili, coinvolgendo direttamente operatori e fornitori della filiera alimentare.Con 137 voti a favore e 97 contrari l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Carburanti e attività energetiche (Dl 157/2026). Tra le novità del provvedimento, l’introduzione di un commissario con poteri sostitutivi nei procedimenti per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su terraferma, in caso di mancata intesa regionale, oltre all’estensione delle sue competenze agli atti autorizzativi di Regioni ed Enti locali. Il decreto, inoltre, affida ad Arera la revisione dei contenuti di connessione alla rete elettrica, con l’obiettivo di favorire l’elettrificazione dei consumi e raggiungere gli obiettivi del Pniec, senza aumentare gli oneri per gli utenti. Novità anche in tema di biogas e biometano, con l’ampliamento dei residui agricoli ed agroindustriali utilizzabili negli impianti e, in ambito di rinnovabili, con nuove disposizioni sulle aree idonee e sulle cosiddette zone cuscinetto dei siti Unesco.Rafforzare il ruolo dell’Italia nello scenario globale dell’economia dello spazio: questo, in sintesi, l’obiettivo della terza edizione degli Stati Generali della Space Economy ospitati dalla Farnesina e promossi dall’Intergruppo parlamentare sulla Space Economy. Al centro dei lavori il posizionamento dell’Italia nella nuova geografia dell’economia spaziale tra strategia nazionale, cooperazione internazionale e ruolo delle imprese italiane. Un settore sempre più cruciale per l’innovazione e la competitività industriale, così come per la politica estera, per la difesa e la sicurezza nazionale.