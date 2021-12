Via libera dal Cdm al nuovo decreto da 3,3 mld con misure finanziare urgenti per anticipi di spesa per il 2021. Nel decreto in particolare, 1 mld e 850 mln va ai vaccini, 1 mld e 400 milioni per Rfi, 49 milioni in più alle forze dell'ordine. Nessuna novità per attutire il caro bollette.