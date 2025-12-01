circle x black
Via libera della Camera al Ddl semplificazioni

01 dicembre 2025 | 14.25
Con 124 voti favorevoli, 73 contrari e 6 astenuti, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato l’8 ottobre, che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il provvedimento prevede interventi in diversi ambiti, dalla sanità alla pubblica sicurezza, dall’istruzione al turismo. Tra le principali novità introdotte, segnaliamo: dimezzamento da 12 a 6 mesi della tempistica per l’annullamento d’ufficio di autorizzazioni e provvedimenti che recano vantaggi economici; introduzione della figura di consulente chimico di porto con una disciplina ad hoc per la sicurezza delle operazioni portuali; nuove regole sulle successioni; maggiori servizi erogabili dalle farmacie quali presidi territoriali integrati.

La scheda del provvedimento

