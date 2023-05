Via Veneto, riapre l'Hotel Ambasciatori

Dopo due anni e mezzo di lavori, via Veneto può contare su una nuova eccellenza, destinata a valorizzare ulteriormente l'iconica strada della Capitale. Si tratta dell'Hotel Ambasciatori, nuovo astro nascente a cinque stelle targato Intercontinental; il noto marchio internazionale di alberghi di lusso, che ha scelto di tornare in Italia, dopo sette anni di assenza, proprio con questo progetto.

Questa mattina, a Roma, si è tenuta la presentazione della riapertura dell'hotel, con la partecipazione dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, del presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, dell'amministratore delegato di Ihg (Intercontinental Hotels Group) per l'Europa meridionale, Eric Viale, e dell'amministratore generale dell'Ambasciatori, Luca De Stefano.

L'assessore, Alessandro Onorato, ha sottolineato: "È un grande onore riavere Intercontinental per Roma e riaverlo a via Veneto. Dobbiamo investire in modo strategico e prioritario in tutta la struttura turistica romana. A Roma c'è sempre stato un turismo casuale, dato che i nostri avi ci hanno lasciato un patrimonio unico al mondo. Gli amministratori - ha aggiunto Onorato - si sono sempre adagiati sul fatto che Roma potesse vivere di questo. Abbiamo raccontato per lungo tempo quello che non andava, forse adesso è il caso di raccontare che Roma torna a essere la capitale dei grandi eventi".

Il Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, ha rimarcato il significato del momento: "È un ritorno fondamentale in un momento magico per questa città. C'è attenzione su Roma sotto tutti i punti di vista. Vogliamo fare in modo che questo turismo di lusso si stabilizzi anche nella nostra capitale. Più la città diventa un punto di attrazione di qualità, più i suoi cittadini ne guadagnano".

Allo stesso modo è intervenuto l 'A.d. di Ihg, Eric Viale: "Questo edificio è fondamentale per il nostro gruppo e per tutti coloro che fanno parte di questa grande avventura. Sono 25 anni che lavoro nel mondo degli alberghi e questo momento è una pietra miliare memorabile".

Sul progetto anche l'amministratore generale dell'hotel, Luca De Stefano: "Sono emozionato di aver dato la possibilità di riaprire un palazzo storico di Roma con un marchio internazionale come Intercontinental. Le aspettative sono di fare sempre meglio e di posizionarci tra i migliori alberghi della città".