Viaggi aerei: tecnologie sostenibili per merci e passeggeri

Il focus tecnologico attuale tra le startup connesse al mercato dell'aviazione risponde senz'altro all'idea di ridurre l'impatto ambientale. Sono passati pochi mesi da quando il primo aereo a idrogeno con celle a combustibile e motori elettrici, costruito sulla base di un modello commerciale, ha volato per alcuni minuti decollando dall'aeroporto di Cranfield, Inghilterra, sede della struttura di ricerca ZeroAvia. Più o meno nello stesso periodo Airbus ha comunicato alcuni dettagli di tre progetti su cui sta lavorando, tutti alimentati a idrogeno e con l'obiettivo di farli entrare in funzione entro il 2035. A sua volta, United Airlines ha annunciato di aver firmato un accordo commerciale per l'acquisto di aerei chiamati Overture da Boom Supersonic, aerei ottimizzati per funzionare con carburante per aviazione sostenibile al 100%. Al Mit di Boston si lavora su un sistema a propulsione che potrebbe eliminare il 95 per cento di emissioni di CO2 mentre sempre il Mit e l'Institute of Technological Sciences di Wuhan si sfidano su aerei con motore al plasma. Tra le novità già in corso d'opera, la startup austriaca Volare GmbH e l'Università Tecnologica di Vienna stanno sviluppando aerei alimentati elettricamente ed ecosostenibili per rotte di medio raggio mentre Lilium è una start-up tedesca che produce jet elettrici in grado di decollare e atterrare verticalmente.

Lilium ha appena annunciato l'intenzione di vendere 220 dei suoi veicoli alla compagnia di linea brasiliana Azul. Le due aziende hanno dichiarato che prevedono di costruire una rete di aeromobili eVTOL (decollo e atterraggio di veicoli elettrici) in tutto il Brasile entro il 2025. Alex Asseily, chief strategy officer di Lilium ha dichiarato alla CNBC: “L'aereo che stiamo pianificando di lanciare farà 175 miglia all'ora. L'autonomia sarà di 155 miglia”. Un modello a cinque posti è già in commercio, ma quello che entrerà in produzione in serie e verrà venduto ad Azul sarà un modello a sette posti. Ogni jet Lilium costerà ad Azul circa 4,5 milioni di dollari. Azul è la più grande compagnia aerea nazionale del Brasile in termini di città servite e partenze giornaliere. Il CEO di Azul John Rodgerson ha dichiarato che il marchio, la rete di rotte e il programma fedeltà di Azul contribuiranno a “creare i mercati e la domanda per la rete di jet Lilium in Brasile”. Lilium compete con aziende del calibro di Airbus e BlackFly, e ha finora raccolto dai finanziatori 300 milioni di dollari mentre sta pianificando di raccoglierne altri 830 milioni fino a raggiungere una valutazione complessiva di 3,3 miliardi di dollari. Il denaro verrà raccolto anche attraverso una fusione aziendale con QellSPAC che porterà nel consiglio di amministrazione anche Gabrielle Toledano, tra l'altro ex capo del personale di Tesla.

Anche nel settore del trasporto merci la svolta si prospetta elettrica: Dhl Express, il principale fornitore di servizi espressi al mondo e Eviation, il produttore globale di velivoli completamente elettrici con sede a Seattle, hanno chiuso un accordo per 12 aerei eCargo Alice di Eviation, completamente elettrici. Con questo impegno, Dhl mira a creare una rete Express elettrica senza precedenti, diventando la società pioniera dell'aviazione sostenibile. L'Alice di Eviation è l'aereo completamente elettrico, che consente alle compagnie aeree, sia cargo che passeggeri, di operare una flotta a emissioni zero. Eviation prevede di consegnare a DHL Express l'aereo elettrico Alice nel 2024.