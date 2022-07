Viaggio in Canada di Papa Francesco

Trentasettesimo viaggio apostolico del Papa in Canada. Un "pellegrinaggio penitenziale", per dirla con le sue parole. Il viaggio sarà anche un test sulla salute di Bergoglio che agli inizi di luglio, su consiglio dei medici, ha dovuto rinunciare al viaggio in Africa a causa del dolore al ginocchio destro. Il portavoce della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni ha fatto sapere che un medico e un infermiere viaggeranno con il Papa in Canada. Papa Francesco è salito in sedia a rotelle sul volo Ita Airways A330/ITA, utilizzando un elevatore, dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

Il viaggio durerà fino a sabato prossimo e nasce dai cinque incontri che il Pontefice ha avuto tra la fine di marzo e aprile con le popolazioni indigene canadesi Métis, Inuit, First Nations e Métis Manitoba. Lo scopo è quello di "incontrare e abbracciare" queste comunità. Il 37esimo viaggio apostolico, con il motto 'Camminiamo insieme', vuole "contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso" con le comunità native, gravemente danneggiate, in passato, dalle politiche di assimilazione culturale alle quali hanno contribuito molti cristiani e membri di istituti religiosi. Tre le tappe della visita: Edmonton, Quebec e Iqaluit. Sono nove i discorsi che il Pontefice pronuncerà nei sei giorni di permanenza nel Paese nordamericano. L’arrivo all’aeroporto internazionale di Edmonton è previsto per le ore 11.20, le 19.20 ora italiana.

IL TWEET DEL PONTEFICE - "Cari fratelli e sorelle del #Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene" twitta poco prima della partenza. "Spero che, con la grazia di Dio, il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso. Per favore, accompagnatemi con la #preghiera".

IL TELEGRAMMA A MATTARELLA - Il Papa, nel momento di lasciare il territorio italiano, ha fatto pervenire al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, un telegramma nel quale rivolge il suo "deferente saluto" che accompagna "con fervide preghiere per il bene del popolo italiano". "Mi accingo a compiere un viaggio apostolico in Canada- scrive Francesco- mosso soprattutto dal vivo desiderio di incontrare le popolazioni indigene locali".