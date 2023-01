Vialli, Pessotto: "Ciao Luca, non ti dimenticheremo mai"

"Ciao Luca. Siamo sicuri che stasera sei qui da qualche parte in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene". Questo il messaggio letto da Gianluca Pessotto, visibilmente emozionato, sul campo dell'Allianz Stadium di Torino prima del fischio d'inizio di Juventus-Udinese per ricordare Gianluca Vialli, suo ex compagno ed ex capitano della Juve. Le due squadre e il pubblico dello Stadium hanno anche osservato il minuto di silenzio in memoria dello stesso Vialli e dell'altro ex Ernesto Castano anch'egli scomparso questa settimana.

"Sei stato una guida, in campo e fuori. Compagno di spogliatoio, di vittorie. Capitano, amico. Nessuno potrà scordare la tua ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia, le emozioni che ci hai regalato con le tue giocate e i tuoi gol. Ci mancheranno i tuoi sorrisi. Siamo qui allo stadio pronti ad abbracciarti, così come lo siamo sempre stati per esultare ad ogni tua prodezza. Ciao capitano fai buon viaggio, ti vogliamo bene".