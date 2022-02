Viator, leader nel settore delle esperienze, e il lancio globale di Viator Accelerate: il potere del marketing nelle mani degli operatori

- I partecipanti al programma potranno aspettarsi un aumento medio delle prenotazioni del 15% e alcuni tra quelli che hanno preso parte alla fase pilota raggiungere una crescita di oltre il 200%

- Incentrato sulla trasparenza, il nuovo programma consente agli operatori di prendere decisioni basate sui dati per aumentare la visibilità e incentivare il business

LONDRA, 1 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Viator, il principale marketplace globale per le esperienze, annuncia oggi il lancio a livello mondiale di Viator Accelerate. I partecipanti al programma possono aspettarsi un aumento medio delle prenotazioni del 15% e molti partecipanti alla fase pilota hanno registrato una crescita di oltre il 200%.

Con un aumento della commissione anche solo dell'1% rispetto al valore minimo, il programma Accelerate consente agli operatori idonei di raggiungere un pubblico maggiore tramite inserzioni pubblicitarie altamente contestuali e mirate su Viator.

"Il nostro settore ha visto una crescita straordinaria all'incirca dal 2015. Se prima i viaggiatori avevano due o tre opzioni per un corso di cucina oppure tre o quattro per una crociera al tramonto, adesso ne hanno dieci, venti o persino trenta", ha commentato Ben Drew, Presidente di Viator.

"Viator Accelerate nasce per aiutare gli operatori a distinguersi dalla concorrenza a modo loro, con il pieno controllo e in base alle esigenze, ed è stato sviluppato sulla base del loro feedback".

Il programma:

Risultati immediati I primi operatori ad aver aderito al programma considerano Viator Accelerate uno strumento efficace e conveniente per ottenere visibilità preziosa:

"Sono molto contento di questo nuovo metodo di promozione e sono convinto che il boost in visibilita' sarà sempre più utile in un mercato in espansione come quello di Firenze. Per conto nostro abbiamo già ricevuto buoni risultati di visibilità e di prenotazioni con un 71% di aumento in prenotazioni ed un 32% di aumento in numero di pagine visitate." - Gabriele Niccolai, Museo Le Macchine di Leonardo da Vinci, Florence

Per saperne di più sul programma Accelerate, visita il sito di Viator e segui Viator su Facebook, Twitter o LinkedIn.

Informazioni su ViatorViator, una società Tripadvisor, aiuta a trovare e prenotare facilmente incredibili tour e attività. Con quasi 400.000 esperienze prenotabili sul sito, trovi sempre qualcosa di nuovo da scoprire, vicino e lontano da casa. Con la massima flessibilità, l'assistenza clienti pluripremiata e milioni di recensioni dei viaggiatori, Viator offre esperienze così eccezionali che vorrai spargere la voce tra i tuoi amici.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1737785/Viator_Marketing.jpg