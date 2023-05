Vice Media dichiara bancarotta, ceduta a consorzio creditori

Vice Media ha dichiarato bancarotta lunedì dopo aver presentato istanza di fallimento (Chapter 11). Il gruppo di media statunitense-canadese fondato nel 1994 da Suroosh Alvi, Gavin McInnes, e Shane Smith sarà ceduto a un consorzio di creditori Fortress Investment Group, Soros Fund Management e Monroe Capital per 225 milioni di dollari. Il gruppo di creditori acquisteranno praticamente tutti i beni di Vice: Vice News, Vice Tv, Vice Studios, Pulse Films, Virtue, Refinery29 e i-D.

I tre creditori devono assumere una passività stimata tra 500 e 1.000 milioni di dollari. La valorizzazione di Vice Media nel 2017 era ancora di 5,7 miliardi di dollari. Vice Media, che produce contenuti in 25 lingue e ha circa 30 sedi nel mondo, ha risentito negli ultimi anni delle turbolenze del settore dovute all'instabilità economica e al calo della raccolta pubblicitaria. A fine aprile Vice aveva già annunciato che avrebbe licenziato 100 dei 1.500 lavoratori nell'ambito di un processo di riorganizzazione culminato, poi, con la cancellazione del tg settimanale Vice News Tonight.

"Questo processo di vendita accelerato supervisionato dal tribunale - commentano i Co Ceo di Vice, Bruce Dixon e Hozefa Lokhandwala - rafforzerà l'azienda e posizionerà Vice per una crescita a lungo termine, salvaguardando l'attività giornalistica e la creazione di contenuti che rendono Vice un marchio così affidabile per i giovani e un partner così prezioso per marchi, agenzie e piattaforme. Avremo una nuova proprietà, una struttura del capitale semplificata e la capacità di operare senza le passività che hanno gravato sulla nostra attività. Non vediamo l'ora di completare il processo di vendita nei prossimi due o tre mesi e di tracciare un prossimo capitolo sano e di successo in Vice". Vice Media Group precisa la società in un comunicato "continuerà ad operare normalmente durante la procedura di Chapter 11".

'The Voice of Montreal' nasce quasi 30 anni fa in Canada come magazine underground. Nel 1996 i fondatori Shane Smith, Suroosh Alvi e Galvin McInnes acquistano la proprietà creando 'Vice'. Successivamente il gruppo si espande diventando una vera e propria piattaforma multimediale il cui target principale è un pubblico compreso tra i 18 e i 35 anni. Nel 2006 Vice Media aveva registrato un fatturato di circa 600 milioni di euro.