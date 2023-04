La vittima aveva sottratto a un militare una pistola con la quale ha colpito, in modo non grave, un agente della polizia locale

Un uomo di origini nordafricane è stato ucciso in una sparatoria con i carabinieri in provincia di Vicenza, tra Breganze e Fara Vicentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo avrebbe dato in escandescenze in strada, iniziando ad urlare 'Allah Akbar'.

All'arrivo di due Carabinieri si sarebbe quindi scagliato contro di loro sottraendo a uno dei due la pistola con la quale, dopo una colluttazione, ha sparato a un vigile, arrivato nel frattempo sul posto. L'altro poliziotto a quel punto gli avrebbe sparato, uccidendolo.

Il vigile è stato colpito da due proiettili ed è stato operato al polmone in un ospedale di Vicenza. Non è in pericolo di vita.