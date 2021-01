Vidal, bacio alla Juve e poi il gol

(Adnkronos)

Un bacio al logo della Juve e un gol. Scoppiano le polemiche sui social da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti del nerazzurro Arturo Vidal, durante il 'derby d'Italia' di questa sera a San Siro. Il centrocampista cileno, ex bianconero, è stato intercettato dalle telecamere mentre nel prepartita, abbracciando Chiellini, ha baciato il logo della Juventus. La cosa non è passata e le critiche sono tante sui social nonostante il gol del vantaggio siglato proprio da Vidal. Il cileno, da ex di turno, non ha esultato.