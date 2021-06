Vidal positivo al Covid, ricoverato in Cile

Arturo Vidal positivo al Covid. "Purtroppo nel controllo odierno ho scoperto di essere positivo al covid, a seguito di un'amica che, essendo asintomatica, è risultata positiva ad un controllo preventivo", scrive su Instagram l'interista, dal Cile, dove adesso è ricoverato, invece di giocare con la sua nazionale per le qualificazioni ai Mondiali. "Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, chi può essere vaccinato di farlo", aggiunge.