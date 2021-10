Video Fanpage, Ciocca: "Denuncia presentata, ora parlo io"

L'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, coinvolto nell'inchiesta video Fanpage seconda puntata, ha presentato la denuncia. "Dopo due giorni di attacchi violenti e strumentali, dovuti al fango mediatico di cui sono stato bersaglio, domani alle 18.30, vi aspetto per una diretta" scrive sui social. "Consigliato a chi ragiona con la propria testa!!".

Sempre dopo l'inchiesta di Fanpage sulla campagna elettorale di Fratelli d'Italia a Milano, Jonghi Lavarini è indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti. "Pur disgustato dalla campagna politica e mediatica, evidentemente strumentale e denigratoria, nei confronti suoi e della intera destra identitaria italiana, è assolutamente sereno per i fatti che gli vengono contestati" scrive in una nota. "Attualmente si trova fuori Milano, ospite da amici, in rigoroso silenzio stampa. Unica persona ufficialmente autorizzata a rilasciare dichiarazioni, per conto suo, è il suo avvocato Adriano Bazzoni".