Video Fanpage, Crippa: "Senza fondamento, nulla a che fare con fascismo"

"Mi pare tutta una cazzata, la Lega non ha nulla a che fare con il neofascismo"

"Mi pare tutta una cazzata, la Lega non ha nulla a che fare con il neofascismo". Non ha dubbi il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, fedelissimo di Matteo Salvini, che risponde così all'AdnKronos, commentando la seconda puntata della 'Lobby nera', l'inchiesta di Fanpage trasmessa ieri sera da 'Piazzapulita' su La7, in cui si adombrano rapporti tra la Lega milanese e frange di estrema destra.

Crippa minimizza: "Si tratta - spiega - di una inchiesta giornalistica, non vedo intanto nulla di penalmente rilevante e noto, poi, anche una strana coincidenza, visto che il tutto esce a ridosso dei ballottaggi di Roma e Torino". "Io - continua il parlamentare di Monza - non attribuisco alcuna rilevanza a quanto sostengono quelli di Fanpage, quella testata ha sempre fatto inchieste senza fondamento".

Nel video si vede l'ex europarlamentare della Lega, Mario Borghezio, parlare di una 'terza Lega' che sembrerebbe evocare 'terza posizione', il movimento eversivo di estrema destra di fine anni '70: "Se certe persone hanno in mente le terze leghe allora sbagliano - dice ancora Crippa - perché di Lega ce ne è una sola, quella di Salvini".