Video stupro Piacenza, parla la vittima: "Sono riconoscibile"

La donna ucraina violentata a Piacenza non si dà pace dopo la divulgazione del filmato sui social

"Sono molto rammarica per la diffusione del video perché sono riconoscibile". Non si dà pace la donna di origine ucraina che è stata violentata a Piacenza da un 27enne finito in carcere. Lo riferiscono fonti inquirenti all'Adnkronos.

Il filmato della violenza è stato ricondiviso sui social anche dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Il Garante della Privacy ha aperto un'istruttoria sulla vicenda.