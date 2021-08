Super Mario 64 è il videogioco più costoso del mondo. Una copia sigillata del gioco per Nintendo 64 è stata venduta all'asta negli Stati Uniti per la somma record di un milione e 560mila dollari, quasi il doppio di quanto pagato per The Legend of Zelda per Nes, il secondo videogame più venduto di sempre al prezzo di 870mila dollari.