Videomessaggio del Presidente del Consiglio al Forum Risorsa Mare

In occasione della IV edizione del Forum Risorsa Mare, un importante appuntamento di analisi e confronto sulle strategie per valorizzare l’economia del mare, che si è svolto a Civitavecchia il 25 e 26 settembre, il Premier Meloni ha inviato un videomessaggio. Tra i punti centrali del discorso, il fatto che il Mediterraneo è protagonista di interconnessioni globali che vanno ben oltre i suoi confini, fungendo da ponte tra Atlantico e Indo-Pacifico. “Oggi, infatti, parlerei di Mediterraneo globale più che di Mediterraneo allargato. Questa consapevolezza ha guidato l’azione del Governo che ha investito in una visione geopolitica di sistema capace di valorizzare il ruolo dell’Italia come crocevia strategico”, ha detto il Premier, citando quindi le iniziativa più rilevanti già avviate: l’Hub energetico per l’Europa, per connettere l’offerta africana con la domanda europea; il Corridoio Imec, infrastruttura che collega India e Europa passando per i principali porti del Golfo; il Cavo Blue Raman, dorsale digitale tra India e Europa, con estensione all’Africa orientale, in sinergia con il Piano Mattei e il Global Gateway dell’UE. Il Capo del Governo ha anche ricordato l’impegno per la Blue Economy con interventi mirati per rendere ancora più competitive le filiere nazionali della nautica da diporto, nella cantieristica, oltre alla ricerca e alla navigazione. In chiusura del videomessaggio, Giorgia Meloni ha citato la crescente importanza della dimensione subacquea, valorizzata anche con l’istituzione del Polo nazionale e da una legislazione specifica, interventi che riconoscono il valore strategico di questo ambito per l’economia, la difesa e la sicurezza del Paese.

Il videomessaggio