Vienna città "più piacevole" del mondo per l'Economist. Premiata già nel 2018 e nel 2019 dal settimanale inglese, la città si trova in vetta alla classifica per l'offerta educativa e medica, la qualità delle infrastrutture e più in generale la sua stabilità. Per trovare l'Italia occorre scendere alla 49esima posizione con Milano, che si piazza davanti a New York.