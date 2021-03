Vigilanza Rai, rinviata votazione. Quarantena per Sabrina Ricciardi e altri M5S

(Adnkronos)

Rinviata la seduta della Vigilanza Rai di questa sera causa Covid. Su richiesta della senatrice grillina Sabrina Ricciardi, in quarantena fiduciaria insieme a gran parte dei componenti M5S della Commissione, per aver avuto un contatto con un suo collaboratore positivo, il presidente della Alberto Barachini avrebbe deciso di sospendere la riunione in corso e di aggiornarla alla prossima settimana, rinviando la votazione in programma.

Ricciardi, a quanto apprende l'Adnkronos, è risultata negativa al tampone ma per ragioni precauzionali lei e gli altri componenti della Vigilanza grillini non hanno potuto partecipare ai lavori. Per rispetto nei confronti dei colleghi M5S Barachini, riferiscono fonti parlamentari, ha sospeso la seduta.