Vigili fuoco, Barbagallo (Usb vvff):"Stanchi di politica bugiarda''- Video

"Se è vero che il corpo dei vigili del fuoco e’ il più amato sicuramente è il meno amato dalla politica". Lo afferma Carmelo Barbagallo segretario Usb Sicilia. "Lo si dimostra - aggiunge- come nel mese di febbraio tantissimi colleghi hanno avuto la busta paga dimezzata. Come vigili del fuoco siamo stanchi non abbiamo riconoscimento delle malattie professionali ed il contratto appena rinnovato è stato spazzato via dagli aumenti esponenziali del caro vita". "Siamo sempre in prima linea - conclude Barbagallo- diamo il nostro contributo e non ci fermeremo mai. Ma siamo anche stanchi di questa politica bugiarda, che ci prende in giro e che se approfitta dei vigili del fuoco per farsi bella. Vogliamo rispetto e tutela".