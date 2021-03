ViiV Healthcare, nuovi dati su prima terapia Hiv completa a lunga durata

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute)

ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, ha reso noti oggi i dati positivi a lungo termine emersi dal suo studio globale di fase IIIb Atlas-2M sul primo regime completo a lunga durata d'azione per il trattamento dell'Hiv, composto da cabotegravir e rilpivirina. Dopo il raggiungimento dell'endpoint primario a 48 settimane (percentuale di partecipanti con Rna plasmatico Hiv-1 ≥50 c/mL alla 48ma settimana), i risultati alla 96ma settimana dimostrano il raggiungimento anche degli endpoint secondari (percentuale di partecipanti con Rna plasmatico Hiv-1 Rna ≥50 o <50 c/mL alla 96ma settimana), mostrando così l'efficacia sia del dosaggio mensile sia del dosaggio ogni 2 mesi nel lungo termine in adulti virologicamente soppressi con Hiv-1.

I dati sono stati presentati alla Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi 2021) che si svolge in modalità virtuale. Il regime di dosaggio ogni 2 mesi di cabotegravir e rilpivirina è in fase di studio e non è approvato negli Usa o in Canada. "I dati a 96 settimane di Atlas-2M - commenta Hans Jäeger, ex Medical director di Mvz Karlsplatz, Hiv Research and Clinical Care Centre di Monaco di Baviera, e sperimentatore per lo studio - rafforzano il potenziale terapeutico di questo regime a lunga durata d'azione per il trattamento dell'Hiv. Esso fornisce un'opzione che potrebbe cambiare l'esperienza di trattamento per alcune persone" che convivono con il virus, "eliminando la necessità di compresse quotidiane".

"Assumere una compressa ogni giorno - sottolinea Jäeger - può rappresentare uno spiacevole ricordo quotidiano della loro condizione o può alimentare i timori che il loro stato di sieropositività sia rivelato a qualcuno che vede i loro farmaci. Questo regime può consentire alle persone che vivono con HIV di ridurre i giorni in cui ricevono il trattamento da 365 a 12 o 6 l'anno, rappresentando un cambio di paradigma nella loro esperienza di trattamento dell'Hiv".

"In ViiV Healthcare - afferma Kimberly Smith, Head of Research & Development di ViiV Healthcare - la nostra ricerca e sviluppo è sostenuta dall'impegno per l'innovazione e dal desiderio di fare la differenza nella vita delle persone che vivono con Hiv. Cabotegravir e rilpivirina a lunga durata d'azione sono un regime primo nel suo genere che elimina la necessità di assumere quotidianamente compresse orali dopo la fase iniziale".

"Questi dati a lungo termine - prosegue Smith - confermano che il dosaggio ogni 2 mesi è non inferiore al dosaggio mensile, il che significa che le persone affette da Hiv virologicamente soppresse possono ridurre a 6 volte l'anno il numero di giorni in cui assumono il trattamento, consentendo che trascorra più tempo tra una dose e l'altra grazie a questo regime".

Cabotegravir di ViiV Healthcare in combinazione con rilpivirina di Janssen - precisa la nota - è stato co-sviluppato come parte di una collaborazione con Janssen e si aggiunge al portfolio di ViiV Healthcare, all'avanguardia nel settore, focalizzato sullo sviluppo di medicinali innovativi per la comunità Hiv.