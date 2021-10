Villa Bogdano 1880 partecipa a Wine Business City 2021

Villa Bogdano 1880 sarà una delle 200 aziende protagoniste di Wine Business City, l’evento che si terrà il 3 e 4 ottobre allo spazio Megawatt di via Watt 15 a Milano, in occasione della Milano Wine Week. Sarà un evento business in occasione del quale Villa Bogdano 1880 - cantina d’eccellenza di Lison di Portogruaro - presenterà alcuni tra i suoi vini a operatori qualificati del settore. Tra le proposte della cantina veneta due autoctoni che la caratterizzano: il Lison Classico Docg 2020 e il Refosco Doc 2018. Il Lison Classico Docg è il vino simbolo dell’area enologica dell’azienda, di cui rappresenta la prima Docg. Questo vino, ottenuto dalle vigne storiche di Tai del 1943, in vinificazione ha subito una crio-macerazione sulle bucce. Presenta un colore giallo paglierino con riflessi dorati. Il profumo è intenso e complesso, con note floreali e fruttate. Il sapore è fresco e sapido, equilibrato dalla morbidezza.

Il Refosco del Peduncolo Rosso Doc è un vitigno autoctono delle Venezie. Il nome particolare deriva dalla colorazione rossa del peduncolo, la parte del rachide (raspo) vicina all’acino. L’interpretazione di Villa Bogdano 1880 di questo vino nasce da una maturazione su sedimenti nobili per otto mesi - parte in vasca di cemento, parte in botte di legno con periodici bâtonnage - e affina poi tre mesi in bottiglia. Nel bicchiere il colore è rosso rubino profondo, al naso è intensamente floreale e si caratterizza per le note vegetali e speziate. Disponibile anche nella versione Riserva con 30 mesi di affinamento.

Un altro rosso di Villa Bogdano 1880, che verrà fatto degustare in occasione della manifestazione, il 195 Rosso Veneto Igt, uno speciale blend prodotto da uve 85% Merlot e 15% Cabernet Sauvignon che, come da antica tradizione veneziana, è stato imbottigliato il Venerdì Santo, che per l’annata 2017 è ricaduto il 10 aprile 2020, dopo 12 mesi in vasche di cemento e 18 mesi tra botti di rovere francese e barrique. Nel bicchiere il colore è rosso rubino con riflessi granati, al naso è intenso con note di mora e prugna, in bocca è sapido e persistente.

In degustazione anche lo Chardonnay Doc 2019, caratterizzato da delicati profumi floreali e da una buona sapidità che non sovrasta le note di frutta fresca. E’ un altro vino estremamente rappresentativo della Cantina, infatti si è deciso di realizzare da una particella una selezione di sole 1300 bottiglie, fermentata e affinata in barrique per più di 20 mesi.

A completare l’offerta alla Wine Business City, l’ultima novità dall’azienda: il Prosecco Brut Nature Millesimato Doc, un Nature a basso grado zuccherino, una scelta coerente con l’identità della tenuta, da sempre attenta al rispetto della natura e della biodiversità, tanto da aver ottenuto la certificazione Natura 2000 dalla Ue. Si tratta di un’etichetta, che in questa versione di nicchia, valorizza l’anima dell’azienda con il suo progetto coraggioso, distinguendosi rispetto al mondo del Prosecco più comunemente noto.

Un vino certificato biologico, che nasce da una lavorazione attenta e rispettosa dei tempi, per sviluppare al meglio gli aromi tipici del vitigno e della terra ricca di argilla: tre mesi di affinamento sui lieviti in vasche di vetro-cemento e una seconda fermentazione Charmat per più di tre mesi. Il risultato è uno spumante per nulla scontato, con un bassissimo contenuto di zuccheri, ma ugualmente ricco di aromi e profumi, caratterizzato da un perlage fine ed elegante.