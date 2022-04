Villari, "Non parlerei di genocidio in Ucraina: stragi sono forme terroristiche di pressione"

“Genocidio è una parola impegnativa, presuppone lo sterminio di grandi minoranze nazionali. Siamo invece di fronte alla repressione di innocenti, cose che purtroppo in guerra avvengono”. Lo storico Lucio Villari, parlando con l’Adnkronos, esclude la possibilità che le stragi di civili che, da Bucha in poi, si vanno via via scoprendo in Ucraina, facciano parte di un premeditato disegno genocida, dato che ‘i cittadini uccisi non hanno una definizione etnica o politica. E’ dovuto al gusto di assassinio, non ad altro, ciò che si sa che sta avvenendo in Ucraina”.

Commentando la posizione di Eugene Finkel, professore associato di affari internazionali alla John Hopkins University, che in un’intervista alla Bbc ha sostenuto che “in Ucraina è in corso un genocidio, un tentativo di de-ucranizzazione ovvero di cancellazione dell'identità ucraina", Villari ricorda che “anche durante il Risorgimento italiano qualcuno aveva detto che l’Italia non esiste e che è un’espressione geografica: sono battute a cui non dare importanza né valore storico. Non darei peso a queste stupidaggini. Perché poi avvengano le stragi di civili, come ad esempio anche quella di Guernica? Sono atti militari terroristici – chiosa lo storico - che servono a intimidire la popolazione e il governo ucraino: sono una forma di pressione psicologica, cose che purtroppo avvengono”.