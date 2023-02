Villeroy & Boch compie 275 anni

Milano, 23 febbraio 2023. Da una piccola azienda artigianale fondata nel 1748 a un gruppo internazionale: Villeroy & Boch si è trasformata da produttore di ceramiche a fornitore di uno stile di vita completo in questi 275 anni. Oggi il brand utilizza i suoi prodotti per progettare e dare forma alle case dei suoi clienti in tutto il mondo. In occasione dell’anniversario dei 275 anni presenta delle novità che coinvolgono entrambe le divisioni Dining & Lifestyle e Bath & Wellness.

La divisione Dining & Lifestyle presenta una nuova Boule: per questo anniversario, la riuscita reinterpretazione di "Die Kugel" [La sfera] di Helen von Boch degli anni '70 è stata progettata con una reinterpretazione del classico decoro in rame Paradiso. In combinazione con un motivo giapponese di onde stilizzate che ricordano delle piume di colore arancione. Un pezzo sensazionale per celebrare l'anniversario, disponibile solo in edizione limitata.

La Birthday Cake Paradiso segue lo stesso concetto: un piatto piano, una ciotola, una tazza senza manico e un portacandele si uniscono per creare una torta di compleanno a più strati, per celebrare l'anniversario con stile.

Si aggiungono all’edizione limitata dedicata ai 275 anni, le Birthday Mugs, tazze con diversi richiami di collezioni importanti di Villeroy & Boch come il decoro Paradiso, il classico Old Luxemburg, i decori floreali Mariefleur e Petit Fleur e l’esotico Avarua.

Con "Antao”, invece, Bathroom & Wellness lancia una nuova collezione sviluppata dal duo di designer kaschkasch che trasforma il bagno in uno spazio olistico dall'aspetto naturale e armonioso.

Il gruppo Villeroy & Boch oggi è presente in 125 Paesi. L'internazionalità e la diversità si riscontrano anche nella forza lavoro: 6.400 dipendenti di 81 Paesi lavorano in tutto il mondo per Villeroy & Boch.

"Innovativo e orientato alla domanda, sia offline che online, il brand Villeroy & Boch è presente con i suoi prodotti e servizi ovunque i nostri clienti si trovino oggi", afferma Frank Göring, che dal 2007 dirige in qualità di CEO la società quotata, attiva a livello globale. Sin dai tempi della sua fondazione, il management dell'azienda è stato spinto a evolvere costantemente l'azienda per stare al passo con i tempi. Ed è grazie alla qualità e all'orientamento al mercato, così come alla decisione consapevole di industrializzare e digitalizzare l'azienda in una fase precoce, che Villeroy & Boch è sempre in grado di reinventarsi, di plasmare il mercato e di essere tra i pionieri del settore.

"275 anni di Villeroy & Boch, ovvero tradizione e futuro allo stesso tempo", sottolinea Frank Göring. "Siamo orgogliosi di questo speciale anniversario e non vediamo l'ora di festeggiarlo insieme ai nostri dipendenti, clienti e partner in tutto il mondo e di continuare a scrivere la nostra storia di successo".

Oltre ai prodotti e alle innovazioni, questi anni significano anche persone ed emozioni strettamente legate all'azienda. Personaggi famosi, tra cui artisti come Helmut Newton e leggende del design come Luigi Colani, impreziosiscono la storia dell'azienda. In occasione dell'anniversario, Villeroy & Boch svela il dietro le quinte dell'azienda e della sua storia, con "275 storie", spunti emozionanti, umoristici e talvolta sorprendenti. Unitevi a noi nel viaggio dalle radici nel 1748 all'era moderna e vivete "275 anni di creazione di case": https://www.villeroy-boch.it/275-years.html