Vincenzo De Venuto, Studio PRIMI: “Malasanità, incidenti stradali e infortuni sul lavoro: come ottenere il giusto risarcimento”

Ruvo ( Ba), 4 luglio 2022.“Quando si verificano eventi di infortunistica stradale gravi è fondamentale rivolgersi ad uno Studio serio e competente al fine di non rischiare decadenze e prescrizioni ed avviare le opportune procedure per ottenere il massimo risarcimento del danno subito”, introduce Vincenzo De Venuto, titolare dello Studio PRIMI di Ruvo di Puglia in provincia di Bari. “Incidenti stradali gravi e mortali, malasanità e infortuni sul lavoro sono ambiti che vengono trattati e garantiti dall’ordinamento giuridico italiano e rientrano nel contesto denominato ‘risarcimento dei danni’. Questo tipo di responsabilità, da parte di chi ha commesso un fatto illecito e ingiusto nei confronti di chi ha subito il danno, si configura ogniqualvolta un soggetto violi il principio generale del Neminem Laedere, ovvero ‘non nuocere ad alcuno’. Nella teoria siamo soliti pensare che la copertura assicurativa rappresenti la soluzione ottimale, nella pratica però è decisamente più complesso, visto che puntualmente si vanno a scontrare due interessi opposti: da una parte quello della persona che vorrebbe vedere adeguatamente riconosciuto il danno patito, dall’altra quello della compagnia assicurativa che risarcisce solo ciò che viene certificato dai propri periti e medici legali, tralasciando voci rilevanti a discapito del cittadino. Naturalmente - sottolinea - quando la vita ci pone di fronte ad eventi drammatici non è semplice né affrontarli né tantomeno quantificarne i danni, soprattutto nel caso in cui si verifichino lesioni gravi o, addirittura, la perdita di un proprio caro. Tuttavia occorre reagire per chiedere giustizia ed il giusto risarcimento”.

Studio PRIMI, acronimo di ‘Professionisti Risarcimento Incidenti Malasanità Infortuni’, vanta uno staff di professionisti con un background trasversale pluridecennale, in grado di affrontare l’infortunistica a 360 gradi: dalla giurisprudenza, alla medicina legale, alla perizia tecnico-ingegneristica, inclusa la ricostruzione cinematica dei sinistri complessi curando, non da ultimo, l’aspetto umano e relazionale con i propri assistiti.

“Al fine di comprendere le effettive responsabilità del sinistro, effettuiamo un’attenta valutazione delle dinamiche e delle lesioni fisiche e morali riportate, grazie al confronto con professionisti e legali del settore”, ribadisce De Venuto. “Nel nostro settore è fondamentale essere competenti e scrupolosi fino in fondo, conosciamo bene la forza e le risorse messe in campo dalle compagnie assicurative, per questo non possiamo permetterci nessuna distrazione o leggerezza. Inoltre, nessun impegno economico per la consulenza e pagamento solo a risarcimento ottenuto, al contrario anticipiamo spese di vario tipo per l'analisi e la gestione di ogni singola pratica attraverso una rete di convenzioni speciali stipulate con medici specialisti, carrozzieri, professionisti e legali. Il tutto con la massima trasparenza di un accordo scritto”.

Vincenzo De Venuto, laureato in Economia Aziendale e Management, dopo aver maturato diverse esperienze in ambito assicurativo e commerciale, nel 1999 inizia una collaborazione con una Società di Servizi grazie alla quale partecipa ad importanti percorsi di formazione mirati alla Crescita Personale e Professionale in ambito di Comunicazione e Gestione delle Risorse Umane. Attraverso una strutturazione costante della sua figura professionale De Venuto ha potuto ampliare e raffinare le sue soft skills, acquisendo abilità sociali, emozionali, cognitive e personali che oggi gli consentono di affrontare consapevolmente le richieste e le sfide che la vita quotidiana riserva e, soprattutto, metterle al servizio dei propri assistiti. Un plus valore che, in un ambito così delicato, risulta essere distintivo ed imprescindibile.

“La formazione continua è il fulcro della nostra professione, sia per quanto riguarda i contenuti tecnici delle prestazioni e dei servizi, sia per ciò che concerne la qualità della comunicazione e della relazione interpersonale tra assistito ed operatore”, aggiunge De Venuto. “La ferrea volontà di migliorare senza lasciare mai nulla al caso, mi ha permesso di implementare costantemente la mia formazione professionale fino al conseguimento del Master Financial Personal Advisor - MFPA con la SDA Bocconi di Milano. Oltre ad aver dato vita al brand Studio PRIMI in qualità di Co-Fondatore e Ceo, sono il Responsabile dell'area Marketing, Comunicazione e Formazione del gruppo. Ad oggi i sinistri patrocinati personalmente ammontano ad oltre 7.000, per indennizzi erogati di circa 35 milioni di euro; il nostro percorso imprenditoriale presuppone precise ed aggiornate conoscenze tecnico-legali ma anche la capacità di gestire al meglio la persona all’interno di un contesto drammatico nel quale la lucidità viene meno ed emerge la necessità di un concreto supporto sia a livello emozionale che operativo. La mia più importante gratificazione è la soddisfazione dei miei assistiti”.

