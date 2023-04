Vincenzo Paolo Carbonara (Cassa Depositi e Prestiti): “CDP sostiene la crescita delle imprese e affianca il tessuto imprenditoriale italiano”

Carbonara: “Una delle principali attività di Cassa Depositi e Prestiti è sostenere la crescita delle imprese e affiancare il tessuto imprenditoriale italiano per cogliere tutte le opportunità derivanti dal contesto economico attuale. Uno dei canali principali di supporto alle aziende è la Finanza Alternativa: infatti, CDP sostiene lo sviluppo del mercato direttamente, supportando asset class innovative come le operazioni di BasketBond e indirettamente investendo in fondi di credito diversificati, tutto questo in addizionalità rispetto al sistema bancario. Cassa dal 2017 a oggi ha investito in numerose iniziative di private debt per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di euro e in grado di mobilitare risorse per oltre 2,5 miliardi a favore delle imprese. Anche quest’anno proseguiremo nell’attività di sostegno alle PMI per facilitare l’accesso al mercato dei capitali e la diversificazione delle fonti di finanziamento, con l’obiettivo di sostenerne i piani di crescita, in un’ottica sempre più orientata alla sostenibilità e all’innovazione” ha dichiarato Vincenzo Paolo Carbonara, Head of Alternative Financing CDP, Cassa Depositi e Prestiti.