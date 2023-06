Vincenzo Salemme in tour con 'Natale in Casa Cupiello' di Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme propone al grande pubblico il capolavoro di Eduardo De Filippo 'Natale in Casa Cupiello' con un tour nazionale in tutta Italia, prodotto da 'Chi è di scena!' e da Diana O.r.l.s. La prima volta che Salemme e De Filippo s’incontrarono fu nel 1977 a Roma. Vincenzo provava a fare la comparsa in una delle commedie che Eduardo stava registrando a Cinecittà per la Rai. De Filippo era vestito in pigiama, calzettoni e pantofole, il costume iconico di quella che sarebbe diventata una delle sue opere più intense del teatro del Novecento: ‘Natale in casa Cupiello’. Sono passati da allora 46 anni. Nel frattempo, Salemme è diventato attore a tempo pieno, dopo aver avuto il privilegio di lavorare con De Filippo nei suoi ultimi due anni di attività come attore teatrale e 12 anni con la compagnia del figlio Luca.

L'attore porterà in scena il suo Eduardo, alla sua maniera: "Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca". Il debutto sarà a Orvieto ad ottobre (21 e 22, Teatro Mancinelli) e proseguirà a Fermo (25 e 26, Teatro dell’Aquila) e Senigallia (28-29, Teatro La Fenice). A novembre tappa a Napoli (1 novembre - 17 dicembre, Teatro Diana). E poi, Torino (28 dicembre - 7 gennaio 2024, Teatro Alfieri), Milano (18 gennaio - 4 febbraio, Teatro Lirico), Roma (15 febbraio - 10 marzo, Teatro Sistina), Bologna (14-17 marzo, Teatro Celebrazioni); Firenze (21-24 marzo, Teatro Verdi), Faenza (26-28 marzo, Teatro Angelo Masini).