Vinexpo 2024 si terrà a Hong Kong

Vinexpo ha annunciato ufficialmente il ritorno a Hong Kong il prossimo anno. La notizia è stata rivelata dal CEO di Vinexposium, Rodolphe Lameyse, in una conferenza stampa a Hong Kong. Dopo che quest'anno la principale fiera del vino e degli alcolici ha scelto Singapore (dal 23 al 25 maggio al Marina Bay Sands) al posto della consueta Hong Kong a causa delle misure restrittive della città per la pandemia - il prolungato autoisolamento di Hong Kong durante la pandemia ha costretto molti organizzatori di eventi a cercare alternative e Vinexposium, organizzatore di Vinexpo -, l’organizzazione ha voluto rientrare nei luoghi del debutto. Vinexpo si è svolta infatti per la prima volta a Hong Kong nel 1998 e da allora è cresciuta fino a diventare la fiera biennale internazionale di vino e liquori di punta della città in Asia, soprattutto dopo che Hong Kong ha rimosso le tariffe sul vino nel 2008.

La fiera di quest'anno dovrebbe attrarre circa 1000-1200 espositori internazionali e 9.000 visitatori professionali, secondo l'organizzatore.

Adnkronos - Vendemmie