VINIAMO+Wine&Sound degustazioni e dj set a Milano

Party, musica, vino e degustazioni in Piazza Città di Lombardia.

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno a Milano la piazza coperta più grande d’Europa, Piazza Città di Lombardia, farà da sfondo a VINIAMO + Wine & Sound, in collaborazione con Ambrosiana Wine.

VINIAMO sarà il momento degli assaggi e della scoperta di produttori e vini, Wine & Sound sarà un vero e proprio party con dj set che animerà le serate di venerdì e sabato con degustazioni, abbinamenti di salumi e formaggi.

L’evento dedicato sia a operatori e professionisti che ad appassionati sarà l’occasione per degustare un centinaio di etichette provenienti da tutta Italia: Tenute Lunelli, Abbazia di Novacella e Ferrari da Trentino Alto-Adige e Friuli; Marchesi di Barolo e Santero dal Piemonte; il Pinot nero di Alture dall’Oltrepò Pavese; Sartori, Tedeschi e Bisol dalla Valpolicella e Valdobbiadene; gli spumanti dall’Emilia-Romagna della Cantina Valtidone; Rocca delle Macìe dalla Toscana del Chianti Classico; e poi le isole con la Sicilia del celebre marsala di Cantina Pellegrino e dell’olio evo di Tenute Pietretagliate e Regalbesi e la Sardegna con il cannonau e il vermento di Siddùra. Infine spazio anche per un fuga in Oltralpe con le bollicine di Pommery e gli Champagne selezionati e importati da Winedow.

Per info e biglietti d’ingresso qui oppure qui.

Adnkronos - Vendemmie