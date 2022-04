Vinitaly, Patuanelli: "è l'edizione della ripresa, possiamo crescere ancora"

il vino riparte. E' il messaggio che arriva dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, giunto a Veronafiere questa mattina per all'apertura della 54esima edizione che, dopo due anni, ritorna in presenza con grande sollievo dei viticoltori italiani. "E' l'edizione della ripresa, che segue un 2021 incredibile con 7,1 mld di esportazioni. L'export agroalimentare ha fatto tutti i record, è una filiera forte, che funziona". Il ministro, però ha raccomandato "non diamo per scontato ciò che abbiamo, non dobbiamo continuare ad essere secondi in volume - ha aggiunto - dobbiamo essere i primi e superare la Francia e la Spagna. Possiamo farlo perché il vino davvero rappresenta il nostro Paese nel mondo".

Per Patuanelli quindi "l'Italia ha tutte le possibilità per crescere ancora. Oggi siamo qui per accrescere in consapevolezza di ciò che abbiamo, per capire quello che serve e fare quel passo, e superare i nostri competitor".

Il ministro dell'Agricoltura ha inoltre voluto sottolineare l'intenzione del governo nel sostenere le imprese vinicole e non solo, che devono affrontare il caro materie prime e il caro energia, difficoltà acuite dal conflitto in Ucraina. "E' evidente che il tema dell'aumento del prezzo dell'energia, dell'aumento dei costi di produzione è centrale in questo momento ed è orizzontale a tutti i settori produttivi" ha detto.

"Il governo, nei vari provvedimenti, ha già stanziato più di 20 miliardi per calmierare l'aumento dei prezzi energetici. Avremo un prossimo decreto dopo Pasqua con le stesse finalità, si farà quello che è necessario fare per sostenere le imprese". "La capacità dei nostri produttori a diversificare i mercati di sbocco è buona e noi li sosterremo attraverso la diplomazia economica, il ministero degli esteri, l'Ice" ed anche ha aggiunto con altre risorse con un decreto di prossima emanazione.

(di Cristina Armeni)