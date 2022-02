"L'Europarlamento ha salvato la storia millenaria del vino italiano". E' quanto afferma il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella in relazione alla decisione dell'Europarlamento di "distinguere tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche" e specificare che "non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il tumore".