Vino: biodinamici e biologici, arriva la guida delle aziende italiane

Un viaggio tra 180 aziende agricole e cantine per conoscere e apprezzare quasi 500 vini biologici e biodinamici che valorizzano l’Italia delle eccellenze, da Nord a Sud, passando per tutte le Regioni. Stampata su carta riciclata e con inchiostri ecosostenibili, la guida 'Alla scoperta dei vini biodinamici e biologici' è stata realizzata da DoctorWine con NaturaSì per conoscere alcune tra le più virtuose realtà vitivinicole del nostro Paese oltre a negozi, enoteche, ristoranti, agriturismi e strutture ricettive del circuito Ospitalità Natura selezionate per il loro impegno eco e bio.

La guida, presentata in occasione di Vinitaly, la fiera italiana più grande del vino, nasce con l’obiettivo di “presentare dei vini ottenuti con metodi produttivi virtuosi che mantengono un equilibrio tra Terra e uomo. Un’accurata scelta di realtà agricole e cantine caratterizzate dalla certificazione biologica e biodinamica, dall’alta qualità organolettica dei prodotti e dalla presenza di altre produzioni oltre alla vite, come olivo, orticole, alberi da frutto oppure di ampia biodiversità, ad esempio siepi, aree umide, boschi”, commenta Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì.

Regione dopo regione, sono realtà che raccontano un modo diverso di fare agricoltura, prestando attenzione all’ambiente, alla fertilità del suolo e alla salvaguardia della biodiversità, ospitando talvolta anche progetti di carattere sociale. Alcune aziende vitivinicole presenti nella guida hanno reintrodotto la zootecnia, altre sono impegnate nel recupero di vitigni autoctoni resistenti oltre che in pratiche di risparmio energetico. Da non tralasciare l’aspetto etico. “Le realtà selezionate mettono al primo posto il rispetto per le persone, a partire da una corretta retribuzione e da pratiche che abbiano un ruolo sociale nelle comunità. Questo è quanto si è impegnata a fare NaturaSì fin dalla sua nascita. Non deve stupire, quindi, se all’interno della guida, nella descrizione dell’azienda selezionata, si trova la voce ‘Anima’, ad indicare come l’azienda stessa si inserisca nella realtà produttiva italiana, rispettando uomo e Natura”, conclude Jori.