Vino, Confagricoltura: "Deriva proibizionistica in Irlanda su etichetta"

Etichetta del vino in Irlanda. "Una deriva proibizionistica che preoccupa" dice il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla notizia della non opposizione odierna dell'Europa allo schema di regolamento irlandese sull'etichettatura delle bevande alcoliche. "La Commissione non ha ascoltato le riserve che l'Italia con altri numerosi Stati membri ha manifestato per opporsi alle misure, introdotte dalla normativa irlandese, creando un grave precedente e un potenziale ostacolo al commercio interno".